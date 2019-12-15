Российская биатлонистка завоевала золото на Кубке IBU в Италии

Российская спортсменка Анастасия Поршнева завоевала золото в гонке с общего старта на 12 километров на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Италии.

Поршнева допустила два промаха на четырех огневых рубежах, она прошла участок за 34 минуты 39,5 секунд, передает РИА «Новости».

Серебро также досталось россиянке Екатерине Глазыриной, она допустила два промаха и отстала от соперницы на 11 секунд. Третье место заняла итальянская спортсменка Алексия Рунггальдир, у нее – ноль промахов, она пришла позже на 18,6 секнд.

Другие российские биатлонистки заняли шестое место (Ирина Старых), 17-е место (Полина Шевнина), 21-е место (Ирина Казакевич) 35-е место (Наталья Гербулова).