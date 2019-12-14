Вдова боксера Дадашева потребовала от США компенсацию за смерть мужа

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена, Апушкина собиралась потребовать от организации компенсацию.

После боя Дадашев был госпитализирован, перенес операцию и был введен в кому. В итоге от полученных в ходе боя травм он скончался. В соцсетях сообщалось, что во время поединка Дадашев перенес инсульт.

Напомним, в конце июля в команде россиянина рассказали, что Апушкина намерена подать иск в суд к Атлетической комиссии штата Мэриленд и рефери Кенни Шевалье.