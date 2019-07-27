Вдова Дадашева намерена судиться с атлетической комиссией в США

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать иск в суд к Атлетической комиссии штата Мэриленд и рефери Кенни Шевалье, сообщили в команде спортсмена.

«Вдова Дадашева планирует подать иск к атлетической комиссии и рефери боя, поскольку считает, что бой должен был быть остановлен раньше», – рассказали в команде, передает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Федерации Бокса России Умар Кремлев назвал перечень претензий к организаторам последнего боя российского бойца.

После боя россиянин был госпитализирован, перенес операцию и был введен в кому. В итоге от полученных в ходе боя травм он скончался. В соцсетях сообщалось, что во время поединка Дадашев перенес инсульт.