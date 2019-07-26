В России собрались подать в суд на организаторов последнего боя Дадашева

Генеральный секретарь Федерации Бокса России Умар Кремлев сообщил, что готовится судебный иск к организаторам боя Максима Дадашева, скончавшегося после поединка от полученных травм.

«Мы отправили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, и чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам боя. Будем разбираться», – сказал Кремлев, передает РИА «Новости».

Он также назвал перечень претензий к организаторам мероприятия. В них входит отсутствие проверки подлинности медицинских документов, неоказание первой медицинской помощи на ринге, отсутствие специальных носилок около ринга.

«Дадашев от ринга до выхода шел сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», – пояснил Кремлев.

Напомним, после боя россиянин был госпитализирован, перенес операцию и был введен в кому. В итоге от полученных в ходе боя травм он скончался. В соцсетях сообщалось, что во время поединка Дадашев перенес инсульт.