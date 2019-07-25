Дадашев в последнем бою перенес инсульт

Скончавшийся российский боксер Максим Дадашев во время своего последнего боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом перенес инсульт и продолжил поединок, об этом сообщается в его соцсетях.

«Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался», – говорится на официальной странице спортсмена в Instagram.

Напомним, Дадашев был госпитализирован после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. Через некоторое время он был введен в кому.

23 июля стало известно, что Дадашев умер от полученных в ходе боя травм.

Дадашев в своей профессиональной карьере провел 14 боев, одержав 13 побед (11 нокаутом).