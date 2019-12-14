Сеул назвал тип испытанной КНДР новой ракеты

Северокорейские специалисты, вероятно, тестировали двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, рассказали аналитики сеульского Института по исследованию Дальнего Востока.

Как пишет британская The Guardian, один из аналитиков института заявил, что на это, в частности, указывает то, что северокорейские СМИ назвали тесты усилением «стратегических сил ядерного сдерживания».

Пхеньян сообщил, что испытание проводилось в пятницу с 22.41 по 22.48 по местному времени. Такая продолжительность, по словам эксперта, может означать, что речь шла о жидкостном ракетном топливе, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее в субботу сообщалось, что КНДР провела новое «крупное испытание» на полигоне Сохэ.

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