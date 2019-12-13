Киев понадеялся на остановку «Северного потока – 2»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил надежду, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против «Северного потока – 2» остановят реализацию этого проекта.

Кулеба, выступая в экспертном центре German Marshall Fund в Вашингтоне, выразил американским законодателям благодарность за включение санкций против России в оборонный бюджет. Он заявил, что остановка «Северного потока – 2» нужда для поддержания «стратегического баланса в Европе» и ее «энергетической безопасности».

«Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под «Северный поток – 2», нужно незамедлительно прекратить свою деятельность», – приводит его слова РИА «Новости».

Кулеба считает, что над этим должна работать американская сторона.

Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

После этого в Левой партии в Бундестаге заявили, что правительство Германии должно потребовать в Евросоюзе (ЕС) пошлин в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из США в случае введения ими санкций против проекта «Северный поток – 2». Берлин также выразил надежду, что США не станут вводить санкции против компаний – участниц проекта.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД