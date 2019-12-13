Из Москвы-реки достали спрыгнувшего с моста мужчину

Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, который спрыгнул с Большого Каменного моста и направился вплавь в сторону храма Христа Спасителя, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Сотрудники МЧС при помощи гидрокостюмов извлекли из воды мужчину, примерно 30 лет», – приводит слова источника РИА «Новости».

В ответ на вопрос спасателей, зачем он прыгнул в воду, мужчина заявил, что ему «захотелось поплавать». Спасатели достали мужчину из реки в районе храма Христа Спасителя и передали его врачам.

Ранее спасатели вытащили из Москвы-реки упавшего с Крымского моста мужчину.