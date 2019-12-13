Черногория экстрадировала в Россию экс-главу нижегородского «Водоканала»

Подозреваемый в хищениях 600 млн рублей бывший руководитель «Нижегородского водоканала» Александр Попов направлен из Черногории в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Александр Попов. В ноябре 2018 года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола в связи с обвинением в причастности к хищению денежных средств в сумме более 600 млн рублей», – отметила Волк, передает «Интерфакс».

Попов в должности гендиректора присвоил деньги, которые поступили в «Водоканал» как аванс для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации, пояснила представитель МВД.

В январе 2019 года Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого мошенничестве, растрате и легализации имущества.