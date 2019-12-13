В Москве назвали лучшие студенческие инженерные команды

В Москве прошел финал Осеннего кубка студенческой лиги международного инженерного чемпионата «CASE-IN», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В течение двух дней 22 студенческие команды презентовали экспертам цифровые решения для перспективных энергетических проектов на территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Осенний кубок «CASE-IN» - это новая волна международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

В финале Осеннего кубка «CASE-IN» встретились 22 команды – победительницы отборочных этапов, прошедших в вузах восьми федеральных округов России. Как и основной сезон чемпионата «CASE-IN», Осенний кубок был посвящен «Цифровой трансформации»: студенты работали над решением кейса «Цифровые перспективы развития Дальнего Востока».

Каждая команда выбирала энергетический проект в пределах территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и разрабатывала для него комплекс цифровых решений, обосновав их экономическую эффективность.

Кубок «CASE-IN» и звание лучших молодежных инженерных команд завоевала команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «V4Victory» – Владимир Бодунов, Виктория Вербникова, Вадим Голубев и Виктория Суворова.

Серебряные награды получила команда НИУ «МЭИ» «БАНЯ»: Богдан Сергеев, Магамед Дошоклоев, Данат Наурзалинов и Валерий Прялкин. Бронза – у команды «Рабочий ноль» Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ): Дмитрий Максимов, Максим Свистов, Анастасия Соловьева, Владислав Сонин.

Вручая студентам заслуженные награды, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей», финалист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Антон Сериков подчеркнул, что «в чемпионате нет проигравших, и история каждого участника – это история успеха».

«С каждым годом они мотивируют все больше молодых людей выбирать инженерные специальности, участвовать в подобных соревнованиях, пробовать свои силы и добиваться результатов. В этом году призеры и чемпионы смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру вузов-партнеров чемпионата CASE-IN». Также мы пригласим их на форум «Россия – страна возможностей», который проведем в следующем году», – сказал Антон Сериков.

Идеи будущих инженеров оценили эксперты из отраслевых компаний и организаций, в числе которых: Российское энергетическое агентство, Минэнерго России, АО «СО ЕЭС», ООО «Системы накопления энергии», ООО «Дассо Систем», Шлюмберже, ООО «Завод «Полимер Контейнер», ООО «Интер РАО – Инжиниринг», ООО «Данфосс», ООО «Дилекто», АО «Национальное бюро информатизации», АО «Газпром промгаз», Финансовый университет при правительстве России, Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, АО «НТЦ ЕЭС».

«Мы впервые провели соревнования Осеннего кубка «CASE-IN» и сумели привлечь к ним более 2000 молодых людей со всей страны. Уверен, это не предел. Новый сезон чемпионата стартует в феврале 2020 года в Липецком государственном техническом университете и будет посвящен теме «Технологическая модернизация». Присоединиться к решению инженерных задач в новом сезоне сможет каждый школьник, студент или молодой специалист в любом регионе России», - отметил основатель и сопредседатель оргкомитета международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев, подводя итоги соревнований.

Осенний кубок школьной лиги чемпионата «CASE-IN» завершится 19 декабря 2019 года в Москве: свои решения представят 15 команд старшеклассников из 11 регионов России. Организаторами Осеннего кубка чемпионата выступают фонд «Надежная смена», некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Особую поддержку Осеннему кубку Чемпионата «CASE-IN» как предварительному этапу основного сезона чемпионата «CASE-IN – 2020» оказывает АНО «Россия – страна возможностей».

Осенний кубок чемпионата «CASE-IN» проводится совместно с НИУ «МЭИ» при финансовой и организационной поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.