Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак поручил военной службе правопорядка расследовать дело по высказываниям полковника Алексея Ноздрачова о ситуации в Донбассе.

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».

12 декабря Ноздрачов, отвечая на вопрос об амнистии и созданию площадки по примирению ВСУ и ополченцев республик Донбасса, заявил, что украинские военные и военные ДНР и ЛНР «реинтегрируются очень быстро».

«Не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются. Праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно, и нет государственной политики по реинтеграции этих ветеранов, а иногда и не всегда ветеранов и не всегда людей, заботящихся о безопасности государства, в государственную политику», – сказал Ноздрачов.

Во вторник в Киеве националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко прекратили акцию «Стража на Банковой» у офиса президента Украины.