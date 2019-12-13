Эксперт назвала мешающие украинцам и белорусам нормы для получения гражданства РФ

«Почти 100 процентов граждан Украины и Белоруссии владеют русским как родным», – заявила газете ВЗГЛЯД лидер Союза украинских политэмигрантов Лариса Шеслер. Так она прокомментировала предварительное решение Госдумы отменить экзамен по русскому языку для жителей этих республик, претендующих на гражданство РФ.

«Подобные собеседования – это лишний барьер, лишняя трата времени и немалые административные затраты для организации», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «Такой законопроект можно только приветствовать, он по сути автоматически признает украинцев и белорусов носителями русского языка. Одновременно – это удар по украинскому национализму, который отделяет украинцев от русских. В этом есть большой психологический и политологический смысл», – подчеркнула Шеслер.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госдума в первом чтении приняла проект закона об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении статуса носителя русского языка. «Граждане Республики Белоруссия и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования», – уточняется в пояснительной записке.

Однако, сетует Шеслер, сохраняется немало других бюрократических барьеров для жителей братских республик, желающих перебраться в Россию.

По словам собеседницы, чиновники по-прежнему требуют регистрацию по месту пребывания у белорусов и украинцев, которые приезжают в Россию и подают на гражданство. Большой проблемой при получении гражданства также остается требование по подтверждению дохода, ведь для получения такого документа, как правило, сперва нужно официально трудоустроиться.

Что касается выходцев из ЛНР и ДНР, то им существенно облегчило бы возможность жить и работать в России, если бы чиновники перестали требовать у них документы о наличии российского временного убежища, вида на жительство или разрешение на временное проживание. Пока же жители ДНР и ЛНР обязаны предъявлять такие документы, если они хотят работать в России по патенту или же претендуют на российское гражданство, пользуясь 187-м указом президента.

Напомним, это знаменитый апрельский указ, который позволил жителям этих двух самопровозглашенных республик получать российский паспорт.

«Как ожидается, от претендентов на российский паспорт скоро перестанут требовать отказаться от другого гражданства. Это тоже важно. Кроме Украины, например, гражданам Казахстана и Узбекистана нужно подтверждать, что ты вышел из гражданства другой страны. А подтверждение занимает очень много времени, – отмечает Шеслер. – Кроме того, отказавшись от прежнего паспорта, ты зачастую теряешь и возможность ездить в ту страну, где остались твои близкие родственники и имущество. Второй паспорт этим людям не помешал бы».

«Если все эти проблемы устранить, получение российского гражданства выходцами с Украины было бы облегчено значительно. Но в целом процесс идет в правильном направлении», – отмечает Шеслер.

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