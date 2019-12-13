Наказание бывшему главе компании-строителя Восточного ужесточили

Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК) Виктору Гребневу, сообщил представитель суда.

Суд рассмотрел приговор и «исключил наказание в виде условного лишения свободы и штраф». Гребнева взяли под стражу в зале суда, передает РИА «Новости».

«Считать Гребнева осужденным к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – добавил представитель суда.

По версии следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства. Так ему удалось похитить более 288 млн рублей.

Кроме этого, он заключил еще ряд договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 млн рублей.

ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 млн рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил 104,5 млн рублей и был осужден на три года колонии. Бывшего председателя совета директоров ТМК Сергея Юдина, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко денег, приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что Благовещенский городской суд приговорил генерального директора ООО «Управление строительства инфраструктурных объектов» («УСИО») Дмитрия Вишневского к 11 годам колонии за растрату при строительстве космодрома Восточный.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что во время строительства космодрома Восточный были похищены 11 млрд рублей, возвращены 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, сообщил.

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причастные к коррупционным делам на Восточном люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.

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