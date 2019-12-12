Солдат-срочник погиб в Иркутской области

Военнослужащий Западного военного округа (ЗВО), находившийся в карауле по сопровождению поезда с грузом, погиб в результате неосторожного обращения с оружием на станции Иркутск-Сортировочный, сообщили в пресс-службе округа.

«По предварительным данным, военнослужащий получил ранение несовместимое с жизнью в результате неосторожного обращения с оружием при нахождении на посту в составе караула по охране и сопровождению воинских грузов»,– передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что комиссия округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего. Источник в правоохранительных органах Приангарья уточнил, что речь идет о солдате срочной службы, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в феврале СМИ сообщали, что на полигоне под Воронежем погиб 19-летний солдат-срочник, тело которого якобы нашли с пакетом на голове и перемотанными скотчем руками.