Обвиняемые в изнасиловании дознавательницы в Уфе выступили с последним словом

Двое из трех фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы – экс-полицейские из Уфы заявили о своей невиновности в последнем слове, сообщил адвокат Рустам Ибрагимов.

Ибрагимов сообщил, что «с последним словом к суду обратились Матвеев и Галиев, они заявили о своей непричастности, подтвердили алиби». Обвиняемые «просили суд вынести взвешенное и справедливое решение», передает ТАСС.

Отмечается, что третий обвиняемый обратится к суду в понедельник, 16 декабря. После этого суд удалится в совещательную комнату.

Дата вынесения приговора станет известна в понедельник. Адвокат считает, что процесс будет завершен до конца 2019 года.

В данный момент обвинение просит назначить Матвееву и Галиеву наказание в виде лишения свободы на девять лет, Яромчуку – на восемь лет.

Напомним, по делу проходят трое бывших полицейских - Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев, которые, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии.

Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности. Они были уволены из органов внутренних дел.

Потерпевшую уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

В ноябре было завершено судебное расследование по этому делу.

Отметим, что в октябре 2019 года отец дознавательницы стал вице-премьером Башкирии. Глава республики Радий Хабиров объяснял это назначение.