По громкому делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе завершено судебное следствие

В Кировском районном суде Уфы закончилось судебное следствие по уголовному делу трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы МВД.

В ближайшее время начнутся прения сторон, после чего подсудимым дадут последнее слово перед вынесением приговора, передает портал ГТРК «Башкортостан».

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел.

При этом потерпевшую уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Адвокат трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, заявила, что следователь по этому делу уволился, как только материалы дошли до суда.

В октябре 2019 года отец дознавательницы стал вице-премьером Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что назначил Сагитова на эту должность из-за его профессиональных качеств.