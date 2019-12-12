МИД России опроверг открытие в Тбилиси Центра русского языка

Открытия нового Центра русского языка и культуры в Тбилиси не планируется, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Такие центры в Тбилиси давно задействованы и они спокойно работали в течение всего периода. Открытие новых центров не планируется, поэтому ажиотаж вокруг данной темы должен прекратиться», – передает слова Руденко РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

Российский сенатор Григорий Карасин сообщал, что в середине декабря в Тбилиси планируется открыть Центр русского языка и культуры.

Директор Национальной библиотеки Грузии Георгий Кекелидзе заявлял, что не допустит открытия Центра.

В понедельник президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «несвоевременным» открытие Центра российского языка и культуры в Грузии в условиях «российской оккупации» – так Тбилиси рассматривает ситуацию в Абхазии и Южной Осетии.

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