Президент Грузии высказалась о российском культурном центре в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «несвоевременным» открытие Центра российского языка и культуры в Грузии в условиях «российской оккупации» – так Тбилиси рассматривает ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия всегда была беспрецедентно открытой в культурном плане, это традиция нашей страны, – сказала Зурабишвили. – Но сегодня у нас оккупация, сегодня вопрос Важи Гаприндашвили (грузинский врач был задержан за нарушение границы Южной Осетии), так что всему свое время».

В свою очередь, председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что в Тбилиси «работают над «деоккупацией» и против российской «мягкой силы».

«Позициям властей никоим образом не отвечает усиление влияния России на Грузию, – заявил он. – На сто процентов заверяю, что планов открыть такой центр у правительства нет».

«Никаких компромиссов в условиях оккупации, пока последний российский солдат не покинет Грузию, – сказал председатель парламента. – Мы противостоим российской пропаганде, которая, к сожалению, имеет некоторых союзников в Грузии, в том числе в рядах наших жестких оппонентов».

В понедельник часть грузинских политиков, в основном оппозиционных, а также экспертов провели встречу для выработки манифеста против планов открытия в Тбилиси такого центра.

Ранее российский сенатор Григорий Карасин сообщал, что в середине декабря в Тбилиси планируется открыть Центр русского языка и культуры.

Директор Национальной библиотеки Грузии Георгий Кекелидзе заявлял, что не допустит открытия Центра русского языка и культуры