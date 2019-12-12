В МЧС вспомнили о реакции Путина на спасение Вани Фокина

Глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев рассказал, что президент России Владимир Путин с облегчением воспринял новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске.

Как рассказал Зиничев, взрыв газа в доме в Магнитогорске – самое страшное его воспоминание за те полтора года, что он возглавляет МЧС, передает «Комсомольская правда».

По его словам, тогда надежды на спасение людей было мало. Как рассказал министр, незадолго до того, как спасатели нашли Ваню, он доложил Путину, что в городе мороз -30 градусов и, скорее всего, шансов живых найти нет.

«Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть». Я ему ответил: чудо!» – сказал Зиничев.

Ваня Фокин был спасен из-под завалов жилого дома после взрыва бытового газа в Магнитогорске в конце декабря 2018 года. Врачам удалось восстановить кровообращение и спасти обмороженную ногу мальчика.

Президент Владимир Путин лично поблагодарил сотрудников МЧС за спасение малыша.

Напомним, 6 октября Ваня начал ходить. Мама мальчика опубликовала в Сети соответствующее видео.

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