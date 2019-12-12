Самолетам Boeing 737 MAX предсказали катастрофы раз в два года

Аналитики Федерального авиационного управления США в 2018 году сообщали, что без внесения изменений в систему автоматического управления катастрофы Boeing 737 MAX могут происходить примерно раз в два или три года.

В комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США прошли слушания, на которых был представлен доклад ФАУ. Из документов следует, что доклад был подготовлен еще в ноябре 2018 года – после крушения в Индонезии.

Аналитики заявили, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны, но руководство ФАУ не стало запрещать полеты указанной модели, надеясь на то, что необходимые технические изменения будут оперативно внесены, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Глава регулятора Стивен Диксон признал, что следовало поступить иначе. Отмечается, что на момент подготовки доклада Диксон еще не возглавлял ФАУ.

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Напомним, после авиакатастроф Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии компания оказалась в кризисе, а самой продаваемой моделью стал самолет Airbus, хотя Boeing 737 удавалось удерживать лидерство в течение полувека. Компания Boeing не исключила прекращения производства 737 MAX.

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