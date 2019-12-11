Генпрокурор Украины отказал матери убитого Олеси Бузины в приеме

Украинский генеральный прокурор Руслан Рябошапка отказал 80-летней матери убитого писателя и журналиста Олеся Бузины в личном приеме, сообщает адвокатская контора «Захаров и Партнеры».

«В ответ на свое обращение к генпрокурору Валентина Павловна Бузина получила отписку прокурорского клерка, в котором ей разъяснили порядок приема генпрокурором. При этом Рябошапка сделал вид, что «забыл», что дело об убийстве О. Бузины давно попало в международные отчеты по правам человека ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН, Госдепартамента США как один из примеров нападений на журналистов и грубейших нарушений прав человека в Украине», – приводит «Страна» заявление адвокатов.

Также указывается, что генпрокурор умолчал о том, что дело «валялось без движения» при его предшественнике Юрии Луценко.

«Генпрокурор больше всего сейчас озадачен тем, куда спихнуть это дело подальше от своей ответственности», – считают адвокаты.

Ранее Артем Захаров заявлял, что в Генпрокуратуре собираются заблокировать расследование дела Бузины.

Отметим, что в июле стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого Олеся Бузины.

Напомним, бывший шеф-редактор украинской газеты «Сегодня», журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве у подъезда собственного дома. Бузина не поддерживал антироссийскую позицию киевской власти, многие считают, что его убили политическим мотивам.