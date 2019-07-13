Зеленский отказался встречаться с матерью Олеся Бузины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста и публициста Олеся Бузины, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.

Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале, что мать Бузины «обратилась к новому президенту с просьбой о личном приеме», однако глава государства «отказал, видимо, решив, что для него сейчас важнее парламентские выборы».

Мать журналиста ранее обратилась к Зеленскому в надежде на то, что «предвыборные обещания нынешнего президента будут исполнены», и общество увидело бы на скамье подсудимых всех причастных к смерти Бузины.

«Сегодня Олесю Бузине исполнилось бы 50 лет, если бы его не убила украинская власть. Мы не ждали справедливого расследования при Порошенко. Мы с надеждой шли на президентские выборы и голосовали за Зеленского. Мы верили в справедливость и неотвратимость наказания для убийц, заказчиков и организаторов», – написал адвокат.

Кузьмин также пообещал после парламентских выборов начать «новый этап борьбы за справедливость» и инициировать дело против бывшей власти в связи с убийством журналиста.

«Уже при новом президенте, новой Раде, новой власти первым нашим шагом будет направление в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины заявления, в котором будет изложена версия о причастности к убийству украинских спецслужб и о сокрытии этих фактов генпрокурором», – написал он, добавив, что собирается предоставить информацию и международной общественности – правозащитным организациям, посольствам и представительствам ООН, ЕС и ОБСЕ.

Мать Олеся Бузины обратилась к Владимиру Зеленскому с заявлением о личном приеме. Она попросила президента о встрече, так как, по словам Кузьмина, несмотря на то, что с момента убийства ее сына прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев находится в суде, передает ТАСС.

Напомним, бывший шеф-редактор украинской газеты «Сегодня», журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Шевченковском районе Киева возле подъезда собственного дома.

Бузина не поддерживал антироссийскую позицию киевской власти, что стало поводом подозревать, что охота на него велась по политическим мотивам.

В 2017 году на Украине решили запретить демонстрацию на территории Украины фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени».