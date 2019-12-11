Вынесен приговор экс-замглавы Росгеологии Горрингу

Бывший первый заместитель директора Росгеологии Руслан Горринг приговорен к 3,5 года колонии за крупное мошенничество, решение вынесено 235-м гарнизонным военным судом.

«Суд постановил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима», – передает решение судьи РИА «Новости».

Горринг в последнем слове заявлял, что «осознал ошибку, не прятался и не собирался прятаться», кроме того, в момент преступления он «был молод», и теперь хотел бы вернуться к семье.

«Насчет смены фамилии – это было связано с родовыми вещами, я узнал, что в розыске, когда пришел менять водительское удостоверение. Когда все случилось, я был молод, за это время у меня родились четверо детей. Сегодня я больше всего хочу к своим детям», – пояснил подсудимый.

В начале декабря сообщалось, что дело Горринга рассмотрят в особом порядке.

В конце января 2019 года вокруг Росгеологии разгорелся скандал – бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга уволили из ведомства после появления в Сети провокационного видеоролика. Официальной причиной называлось нарушение кодекса корпоративной этики, однако уже в марте его задержали в аэропорту Внуково по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Горринг признался в преступлении, что гарантировало ему более мягкое наказание. Прокуратура запросила для него 3,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, Руслан Ганижев (Горринг), будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса в Ленинском районе Подмосковья. Деньги он получал частями на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года.

В 2011 году он был был задержан, дал признательные показания, однако был отправлен под подписку о невыезде и скрылся от следствия. Находясь в розыске, он изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. Его ближайшие родственники сделали то же самое.