Путин поручил проработать дополнительные выплаты для ветеранов войны

Президент России Владимир Путин перед юбилеем победы в Великой Отечественной войне в 2020 году поручил проработать дополнительные выплаты для ветеранов.

«Есть просьба к Татьяне Алексеевне (Голиковой): мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложение по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

Российский лидер также подчеркнул необходимость сделать все для создания условий, которые не позволили бы в будущем повториться событиям Второй мировой войны.

«Для этого, прежде всего, нужно продвигать правду о тех трагических событиях, о который мы сегодня говорили. Нужно подготовиться достойно (к юбилею Победы в 2020 году, – прим. ВЗГЛЯД), нужно отметить наших ветеранов, нужно сделать это таким мероприятием, которое осталось бы в памяти молодых людей, чтобы они и дальше понесли эту память о трагических, но в то же время героических событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны», – добавил Путин.



Президент отметил, что России есть чем гордиться, что сохранять и с чем идти дальше на основе исторического наследия.

Ранее президент поручил губернаторам «максимально четко» реагировать на просьбы ветеранов и знать о нуждах каждого.