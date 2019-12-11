Путин призвал губернаторов уделять больше внимания ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам «максимально четко» реагировать на просьбы ветеранов.

Глава государства заявил, что ветеранам необходимо уделять самое пристальное внимание, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что власти на местах должны знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной, передает ТАСС.

Он добавил, что в ходе проведения в 2020 году Года памяти и славы по случаю 75-летия Победы необходимо «исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий». «Руководители регионов и уже тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», – сказал Путин.

На прошлой неделе Путин пообещал пригласить 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Ейска на Парад Победы в 2020 году, который направил просьбу об этом на «прямую линию».