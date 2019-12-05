Путин пообещал пригласить на Парад Победы обратившегося на «прямую линию» ветерана

Президент России Владимир Путин заявил, что пригласит 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Ейска на Парад Победы в 2020 году, который направил просьбу об этом на «прямую линию».

Общероссийский народный фронт на Международном форуме добровольцев в Сочи представил Путину новый формат обработки обращений, которые поступили на «прямую линию» в 2019 году. Волонтеры, участвующие в этой работе, рассказали о ветеране из Ейска, который обращался к Путину в надежде попасть на Парад Победы, передает РИА «Новости».

«Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее почетное место, так, чтоб удобно было сидеть и он все видел», – сказал глава государства.