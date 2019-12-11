На Северном флоте рассказали об удачной стрельбе «Калибрами»

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» провел стрельбы с крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Головной корвет проекта 20385 «Гремящий», проходящий испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море, выполнил стрельбу главным ударным комплексом по береговой цели», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ракета поразила мишень на полигоне Чижа в Архангельской области, добавили там.

Накануне сообщалось, что «Гремящий» провел стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Ранее в Сети опубликовали видеозапись стрельб крылатыми ракетами «Калибр» в Черном море с фрегата ВМФ России «Адмирал Эссен».

В 2017году этот корвет проекта 20385, оснащенный ракетным комплексом «Калибр-НК», был спущен на воду на «Северной верфи», в апреле 2019 года «Гремящий» вышел на испытания в море.