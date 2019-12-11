Появилось видео стрельб «Калибрами» с фрегата «Адмирал Эссен»

Появилось видео стрельб крылатыми ракетами «Калибр» в Черном море с фрегата ВМФ России «Адмирал Эссен».

Видео стрельб опубликовал телеканал «Звезда».

Одна крылатая ракета поразила береговую цель на расстоянии 250 километров, за 137 секунд. Траекторию полета «Калибра» отслеживали истребители, а попадание зафиксировали с помощью беспилотников.

Для обеспечения безопасности, морская акватория в которой проводился ракетный пуск, была закрыта для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты и вертолеты Морской авиации и ПВО ЧФ, передает ТАСС.

Напомним, во вторник экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбы по морской и воздушным целям в Черном море.

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