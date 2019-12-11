Госдума в первом чтении одобрила запрет штрафа за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей за превышение средней скорости, которая замеряется с использованием двух комплексов на участке дороги.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в ряде регионов водителям начали выписывать штраф за превышение так называемой средней скорости, при том, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) понятия «средняя скорость» нет. Следовательно, использование комплексов, фиксирующих время проезда между двумя точками для вычисления средней скорости движения, некорректно, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, расчет средней скорости движения на участке дороги не является доказательством превышения скорости водителем. Для привлечения к административной ответственности необходимо, чтобы правонарушение было зафиксировано в одной конкретной точке на дороге, отмечают авторы законопроекта.

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Ранее предлагалось привязать размер штрафа за нарушение скорости к доходам нарушителя или стоимости его автомобиля.