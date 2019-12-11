Российская сборная на естественно-научной олимпиаде завоевала шесть медалей

Российские участники получили золотые и серебряные медали на 16-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (International Junior Science Olympiad – IJSO). в Катаре. Церемония закрытия прошла в столичной Дохе, сообщает Минпросвещения России.

В состязании приняли участие команды школьников не старше 15 лет более чем из 70 стран мира, сообщается в пресс-релизе ведомства. Российская сборная завоевала шесть медалей.

В ходе трех туров IJSO-2019 – тестового, теоретического и практического – участники показывали свои знания по физике, химии и биологии.

Золотые медали на IJSO-2019 получили Даниил Житов (школа «Летово», Москва) и Вадим Ерин (Физтех-лицей имени Капицы, Московская область). Остальные члены сборной команды России – Артем Гуляев (школа «Летово», Москва), Василиса Кислицина (школа № 218, Москва), Матвей Муравьев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Илья Просяной (Республиканский лицей для одаренных детей, Республика Мордовия) – выиграли серебряные медали.

«Наши юниоры достойно завершают календарный год международных предметных олимпиад, в очередной раз наглядно подтвердив качество российского образования. Обилие медалей – следствие превосходной педагогической школы со своими традициями и новациями, а также широкой государственной поддержки различных программ развития талантов. Я поздравляю ребят – участников олимпиады в Катаре, а вместе с ними и всех наших юных олимпийцев и, конечно же, тренеров и наставников и желаю им сохранять целеустремленность в дальнейшем жизненном пути», – отметила министр просвещения Ольга Васильева.

Руководителем сборной России выступил заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми Московского физико-технического института Валерий Слободянин, его заместителями – заведующий учебно-методической лабораторией молекулярной и биологической физики МФТИ Максим Каркешкин, преподаватель биологии школы № 192 Москвы Игорь Киселев и ассистент кафедры общей физики МФТИ Леонид Колдунов.