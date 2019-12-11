Международные велогонки решили не отнимать у России

Международный союз велосипедистов (UCI) заявил, что соревнования на территории России, в том числе многодневка «Пять колец Москвы», останутся в календаре UCI на следующий сезон, заявили в пресс-службе организации.

Ограничения, которые рекомендовало наложить ВАДА, касается только крупнейших международных соревнований, календарные гонки ими не являются, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы UCI.

Россия ежегодно принимает международную гонку на шоссе «Пять колец Москвы», серию стартов по велоспорту на треке «Гран-при Москвы», «Гран-при Тулы», «Гран-при Санкт-Петербурга» и соревнования по ВМХ и маунтинбайку.

На ваш взгляд В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований? Борьба с допингом

Политика против России



Ранее глава Минспорта Павел Колобков заявил, что Россия остается привлекательной страной для проведения международных соревнований.

В понедельник исполнительный комитет ВАДА потребовал лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также отобрать все крупные соревнования, которые уже назначены в России.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

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