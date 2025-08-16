Эксперт назвал теплой встречу Путина и Трампа на Аляске

Эксперт Борум отметил демонстрацию теплых отношений между лидерами России и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла в атмосфере теплых и уважительных отношений, передает ТАСС. Борум отметил: «Теплота и уважение в отношениях двух президентов были очевидны с самого первого рукопожатия после того, как они вышли из самолетов. Высказывания президента Путина, прозвучавшие по завершении встречи, продолжили эту доброжелательную линию и послужили указанием на искреннюю признательность за встречу».

Эксперт также обратил внимание на присутствие в делегации Путина представителей бизнеса, что, по его мнению, свидетельствовало о намерении перейти к обсуждению экономических и деловых вопросов после достижения базовых договоренностей по безопасности. Однако Трамп, по словам Борума, ясно дал понять, что по ряду тем, включая «крупный» вопрос, компромисса достичь не удалось, и выглядел раздосадованным.

Борум считает, что желание Трампа обсудить итоги саммита с европейскими партнерами и Владимиром Зеленским связано с предварительными консультациями, которые показали: Трамп не желает принимать окончательные решения без согласования с союзниками. По мнению эксперта, складывается впечатление, что американский президент будет вести переговоры с европейцами и Зеленским по соглашению, которым он не полностью доволен.

Реакцию Трампа на предложение Путина о проведении следующей встречи в Москве Борум назвал сдержанной, подчеркнув, что американский лидер не согласился на это предложение сразу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным лидером и отверг необходимость введения санкций против России. Владимир Путин заявил, что завершение конфликта на Украине может произойти в ближайшее время. Дональд Трамп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский играет ключевую роль для достижения мирного соглашения.