Ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду Ижевска

В частном детском саду в Ижевске годовалая девочка умерла во время тихого часа, сообщает региональное СУ СК.

По данным следствия, персонал учреждения нашел тело девочки без видимых признаков насильственной смерти после тихого часа, сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти девочки.

Ранее 11-месячный младенец насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области.