Выползший из дома младенец насмерть замерз в Волгоградской области

11-месячный младенец насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В воскресенье в городе Суровикино во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом обнаружен умерший ребенок, родившийся 4 января этого года. Семья многодетная, на учете не состоит», – сообщил источник ТАСС.

По словам источника, по предварительным данным, ребенок, выползший из дома ночью на улицу, умер от переохлаждения. Проводится проверка.

Напомним, ранее полицейские в Татарстане спасли ребенка, решившего по морозу пройти 40 км до бабушки.