На горящем заводе в Екатеринбурге взорвались бочки с красками

В Екатеринбурге на складе завода во время тушения возгорания взорвались бочки с красками, сообщили в МЧС.

«При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Тушение пожара осуществляется с необходимыми требованиями безопасности пожарных», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В МЧС отметили, что пострадал один человек, у него ожоги, сообщает РИА «Новости».

Источник в экстренных службах пояснил, что есть угроза взрыва цистерн с химикатами на предприятии. «Группировку МЧС усиливают», – пояснил собеседник.

Возгорание началось на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий. По предварительным данным, огонь перекинулся на разлитую краску, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

На месте работают 83 единицы спецтехники и 26 человек личного состава.

Отмечается, что предприятие расположено на окраине города, в промышленном районе, жилых домов в округе нет.

В начале декабря на Омском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, на предприятии загорелся бутилен.