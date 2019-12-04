На нефтеперерабатывающем заводе Газпрома в Омске начался пожар

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ, владелец – ПАО «Газпром нефть») возник пожар, сообщил источник в экстренных службах региона.

«На омском НПЗ пожар, горит бутилен на площади 150 кв. метров», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе завода подтвердили факт возгорания, уточнив, что подробности о происшествии сообщат позже.

В сентябре на НПЗ в Ленинградской области за три дня произошли два пожара.