Азербайджанские пограничники ранили гражданина Грузии

28-летний гражданин Грузии Рамин Баширов ранен в голову азербайджанскими пограничниками в результате вооруженного инцидента на границе между двумя государствами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Инцидент произошел 6 декабря, однако только сейчас получил официальное подтверждение.

По данным госпогранслужбы Азербайджана, пастух Баширов пытался перейти границу Азербайджана, в этот же момент на азербайджанских пограничников напало до 10 собак, охранявших отару овец. Пограничники открыли огонь, в результате чего пастух получил ранение, он был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

Командующий погранвойсками Азербайджана генерал-лейтенант Аскер Халилов провел оперативную встречу с представителями грузинской пограничной полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

МВД Грузии подтвердило факт ранения гражданина своей страны, отметив, что пастуха по месту лечения в Азербайджане посетили представители ведомства и грузинские дипломаты, работающие в соседней стране. Ведется расследование инцидента.

Отметим, что в последнее время между Грузией и Азербайджаном регулярно возникают инциденты на границе в связи со спорным монастырским комплексом Давид-Гареджи.