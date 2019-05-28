Грузинские и азербайджанские активисты выдвинулись защищать «спорный монастырь»

Грузинские авктивисты выдвинулись во вторник «защищать» монастырь Давид-Гареджи на границе с Азербайджаном, со своей стороны, в связи с отмечаемым 28 мая Днем независимости Азербайджана, в этой стране спланирован автопробег к монастырю, который в Баку называют Кешикчидаг и относят к албанской культуре – своему историческому наследию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ситуация вокруг данного монастыря обостряется в последние дни, особенно на фоне сообщений о строительстве автодороги к нему со стороны Азербайджана. После продолжительного перерыва возобновила работу комиссия по делимитации границы между Азербайджаном и Грузией, однако это пока не снизило напряженности. Между Грузией и Азербайджаном, двумя странами, являющимися стратегическими партнерами, согласовано только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров.

Официальный Тбилиси в период правления экс-президента Михаила Саакашвили признал, что 2% территории монастыря находится на территории Азербайджана. Несмотря на это, часть грузинского духовенства и гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над Давид-Гареджи, что не нравится азербайджанской стороне. Во вторник Саакашвили, который скрывается в Амстердаме от грузинского правосудия, заявил, что готов стать посредником по данному вопросу между Тбилиси и Баку. Одними из основных организаторов шествия со стороны Грузии являются сторонники экс-президента из «Антиоккупационного движения». К ним присоединилась часть духовенства, чтобы «донести до азербайджанских друзей голос о том, что мы не уступим Давид-Гареджи», цитирует телеканал «Рустави-2» одного из грузинских священников.

Замначальника грузинской погранполиции Теймураз Купатадзе заявил, что будет сделано все необходимое для предотвращения осложнений на границе.