Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании ясности относительно перспективы повышения пошлин США на товары из Китая 15 декабря.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,62% – до 64,93 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,52% – до 58,93 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные API, который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,4 млн баррелей после снижения на 3,7 млн неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 2,76 млн баррелей.