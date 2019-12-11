Сенатор США заблокировал резолюцию против России

Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал принятие резолюции по предотвращению «вмешательства» в американские выборы со стороны России и нацеленную на введение санкций, сообщили СМИ.

Как пишет газета Hill, Крапо является председателем банковского комитета Сената, принимающего решения в отношении санкций. По правилам Конгресса, любой сенатор может заблокировать резолюцию всего Сената. Крапо в своем выступлении заявил, что верхняя палата уже приняла закон о санкциях в отношении России в 2017 году.

«Я думаю, что президент Трамп, вероятно, ввел больше санкций против россиян, чем любой другой президент в нашей истории. Механизмы, которые предусмотрены в этом законопроекте, предназначены больше для нападения на администрацию Трампа и республиканцев, чем для нападок на россиян и тех, кто попытался бы напасть на нашу страну и совершить атаку на наши выборы», – передает РИА «Новости» слова Крапо.

Он подчеркнул, что готов обсуждать дальнейшее законодательство в этой связи, но предупредил, что санкции – это «палка о двух концах».

Напомним, в конце июля сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио предложили ввести санкции для «предотвращения вмешательства в американские выборы». Введение санкций предлагалось в случае, если станет ясно, что Россия или подконтрольные ей лица пытались оказать влияние на выборы в американские федеральные органы власти.

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