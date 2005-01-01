В Конгресс США внесли проект новых масштабных санкций против России

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России, которые затронут банковский и энергетический сектор страны.

Главе минфина США предложено принять меры в отношении «двух или более» российских юридических лиц. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, ВЭБе, Россельхозбанке и Газпромбанке, передает РИА «Новости».

Кроме замораживания активов, которые находятся в юрисдикции США, возможно ужесточение или запрет на открытие счетов в качестве более мягкой меры.

Кроме того, предполагается запрет на сделки с российским суверенным долгом и инвестиции в энергетику России. Ограничения собираются внести до того момента, как Москва подтвердит, что не «вмешивалась в американские выборы минимум два цикла подряд».

Предусматривается и блокировка оборонных и разведывательных учреждений и компаний России. В том числе под санкции могут попасть иностранцы, которые инвестируют в российский энергетический рынок.

Законопроект внесен сенаторами Крисом Ван Холленом и Марко Рубио. Санкции предлагается ввести для «предотвращения вмешательства в американские выборы», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Введение санкций предлагается в случае, если станет ясно, что Россия или подконтрольные ей лица пытались оказать влияние на выборы в американские федеральные органы власти.

В прошлом году уже был представлен аналогичный законопроект, который тогда принят не был.

Эти санкции связаны с якобы «вмешательством» России. Ранее Bloomberg также сообщал, что США подготовили проект нового пакета санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.