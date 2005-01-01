В Конгресс США внесли проект новых масштабных санкций против России

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3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:13  |  vz.ru
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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...

Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
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Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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          • Зеленский - Тимошенко

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          • За Евгению Медведеву

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            В Конгресс США внесли проект новых масштабных санкций против России

               3 апреля 2019, 17:39
            Фото: Evan Golub/Zuma/Global Look Press
            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати  •
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            В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России, которые затронут банковский и энергетический сектор страны.

            Главе минфина США предложено принять меры в отношении «двух или более» российских юридических лиц. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, ВЭБе, Россельхозбанке и Газпромбанке, передает РИА «Новости».

            Кроме замораживания активов, которые находятся в юрисдикции США, возможно ужесточение или запрет на открытие счетов в качестве более мягкой меры.

            Кроме того, предполагается запрет на сделки с российским суверенным долгом и инвестиции в энергетику России. Ограничения собираются внести до того момента, как Москва подтвердит, что не «вмешивалась в американские выборы минимум два цикла подряд».

            Предусматривается и блокировка оборонных и разведывательных учреждений и компаний России. В том числе под санкции могут попасть иностранцы, которые инвестируют в российский энергетический рынок.

            Законопроект внесен сенаторами Крисом Ван Холленом и Марко Рубио. Санкции предлагается ввести для «предотвращения вмешательства в американские выборы», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

            Введение санкций предлагается в случае, если станет ясно, что Россия или подконтрольные ей лица пытались оказать влияние на выборы в американские федеральные органы власти.

            В прошлом году уже был представлен аналогичный законопроект, который тогда принят не был.

            Эти санкции связаны с якобы «вмешательством» России. Ранее Bloomberg также сообщал, что США подготовили проект нового пакета санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.


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