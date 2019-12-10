Эксперт «Валдая» увидел позитив в итогах «нормандского саммита»

Встреча «нормандской четверки» в Париже не завершилась прорывом, но позволила говорить о появлении в процессе разрешения украинского кризиса целеполагания, заявил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, эксперт клуба «Валдай» Артем Соколов в комментарии для газеты ВЗГЛЯД.

«Саммит в Париже не стал прорывом в разрешении Украинского кризиса, но позволил говорить о возобновлении диалога и появлении в нем целеполагания. Так или иначе, в сложившейся ситуации любой результат переговоров, кроме оглушительного провала, мог не без оснований рассматриваться как шаг в сторону от вооруженного противостояния на Донбассе. Возобновление переговорного процесса после продолжительного перерыва дает ощущение надежды на позитивные изменения у всех его участников», – сказал он.

Однако, заметил эксперт, появление непреодолимых трудностей на пути реализации договоренностей саммита будет означать движение к замораживанию конфликта.

«По разным причинам в этом не заинтересованы все участники переговоров, но отсутствие компромисса не оставит им другого выбора. Исключая, конечно, возобновление полномасштабных боевых действий», – сказал Соколов.

По его словам, для украинской стороны отсутствие прогресса на дальнейших переговорах будет означать новые риски и трудности.

«В предвыборной риторике Владимира Зеленского идея достижения мира на Донбассе занимала важное место. Повторение ошибок администрации Порошенко отразится на рейтинге нового президента, который и так находится в понижающем тренде. Кризис доверия вокруг президента Зеленского добавит неопределенности и хаоса в политическую жизнь Украины», – подытожил эксперт.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах «нормандского саммита».