Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года, сообщили СМИ.

В 1986 году она объединилась с Пером Гессле в дуэте под названием Roxette. Одной из самых узнаваемых композиций группы является саундтрек к фильму «Красотка» «It Must Have Been Love».

11 сентября 2002 года Мари упала в обморок в ванной после пробежки. В больнице у нее диагностировали опухоль мозга. Операция по ее удалению прошла успешно. В течение нескольких лет Мари находилась на реабилитации, однако получила повреждения мозга и потеряла зрение на правый глаз, а также частично утратила двигательную активность тела. 21 октября 2005 года было официально объявлено, что Мари выздоровела и больше не подвергается лечению.

После возвращения Фредрикссон записала еще несколько синглов, а также увлеклась живописью – были организованы несколько ее выставок.

В 2016 году врачи запретили Мари вести концертную деятельность по состоянию здоровья. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов, последний вышел в 2013 году.

