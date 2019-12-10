Лещенко выразил соболезнования из-за смерти Лужкова

Певец советской и российской эстрады Лев Лещенко поделился воспоминаниями об умершем экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, руководившем столицей в течение 18 лет, отметив, что его смерть – «большая потеря» как для города, так и для страны в целом.

Лещенко заявил, что Лужков был «неким ориентиром порядочности», настоящим лидером отечества, а также открытым в личном быту человеком, передает «Ридус».

«Он заложил тот фундамент, на который сейчас опирается Москва», – добавил артист.

Отмечается, что Лещенко поддерживал хорошие отношения с Лужковым. Однажды совместно с Иосифом Кобзоном они составили трио, которым выступили с песней в эфире канала РТР.

Напомним, во вторник стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в одной из мюнхенских клиник после операции на сердце.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.

Также на сообщения о смерти политика отреагировали блогеры и бывшие коллеги Лужкова.