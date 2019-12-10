Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год. Одним из лауреатов стал актер и режиссер Константин Хабенский.

Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности стала председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова.

Госпремия за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности присуждена Константину Хабенскому, который является учредителем благотворительного фонда.

Благотворительный фонд Хабенского, созданный в 2008 году, занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд оказал адресную помощь более чем 2,5 тыс. детей, обеспечил профессиональное обучение 5,5 тыс. врачей, организовал 47 поставок высокотехнологичного медицинского оборудования.

Всего в 2019 году на соискание государственных премий было выдвинуто 17 кандидатов в области правозащиты и 18 кандидатов в области благотворительности.

Такие ежегодные государственные премии были учреждены президентским указом в 2015 году. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей, передает ТАСС.

Первая церемония награждения состоялась 8 декабря 2016 года, лауреатами тогда стали глава директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко и учредитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В декабре 2017 года премии получили председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Владимир Вавилов.

Лауреатами госпремий за 2018 год стали председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и руководитель «Русфонда» Лев Амбиндер.

Ранее молодые ученые Татарстана получили госпремию за инженерные достижения.