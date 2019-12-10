Глава Газпрома рассказал о переговорах с Украиной по транзиту газа

Глава Газпрома Алексей Миллер по итогам контактов в рамках саммита глав государств в Париже сообщил, что в ближайшие дни планируется продолжение переговоров с Украиной по газовому вопросу.

«Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни», – цитирует Миллера ТАСС.

Также стало известно, что Молдавия продлит контракт с Газпромом после согласования поставок в обход Украины.

«Соглашение о продлении срока действующего контракта на поставку газа между Газпром и Молдовагаз будет подписано до конца декабря после согласования оплаты услуг по реверсу газа по территории Украины на участке Орловка – Каушаны», – сообщила пресс-служба газораспределительного предприятия республики, уточняя, что в этом случае Молдавия будет импортировать газ через «Турецкий поток».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщал о договоренности с премьер-министром Молдавии Ионом Кику о продлении контракта на поставку газа и снижении его цены для республики с начала 2020 года до 173 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что переговоры с Россией по газу на полях «нормандского саммита» в Париже, прошли конструктивно.

Газета ВЗГЛЯД писала об обсуждении Путиным и Зеленским в Париже вопроса поставок и транзита газа.