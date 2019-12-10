Увеличилось число жертв стрельбы в больнице в Чехии

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что число погибших в результате стрельбы в чешской Остраве возросло до шести человек.

«В Остраве при стрельбе погибли четыре человека. Еще двое были тяжело ранены и скончались во время операций», – сказал Войтех, передает РИА «Новости».

Посольство России после инцидента начало проверку. «Консульский отдел посольства в настоящее время проверяет данные о происшествии в краевой больнице города Остравы на предмет возможного нахождения среди них граждан России», – сообщили в посольстве.

Кроме того, полиция Чехии опубликовала фото подозреваемого в стрельбе и попросила помощи граждан.

«Просим о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем всех к повышенной осторожности», – сказано в подписи к фото подозреваемого в Twitter полиции.

Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы в одной из палат краевой больницы в городе Остраве погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые ранения. Полиция начала поиски мужчины в красной куртке ростом около 180 сантиметров.