В результате стрельбы в больнице в Чехии погибли четыре человека

Неизвестный мужчина открыл огонь в больнице в городе Острава на северо-востоке Чехии. По данным первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека, погибли четыре человека.

«Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве, по имеющимся данным, погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые ранения», – сообщил Гамачек, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров.