Британия отказалась выдать России обвиняемого по делу о коррупции в Следственном комитете

Великобритания отказалась экстрадировать в Россию ключевого обвиняемого по уголовному делу о коррупции в СК Дмитрия Смычковского. По данным ФСБ, именно он передал взятку в 1 млн долларов сотрудникам СК за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Вестминстерский суд по итогам шести заседаний принял отказное решение и освободил Дмитрия Смычковского в зале суда от всех обязательств. Ему вернули документы и 50 тыс. евро, которые он оставлял в качестве залога. Кроме того, ему будут компенсированы расходы на адвокатов, пишет «Коммерасант».

Генпрокуратура России добивалась выдачи Смычковского более двух лет. Сначала велась переписка с Королевской прокурорской службой Великобритании, а позже с судом.

Первым был рассмотрен вопрос о взятке в виде джипа Wrangler стоимостью 2,5 млн рублей, который Смычковский якобы передал начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаилу Максименко. Однако судья отметила, что передача автомобиля взяткой не считается, поскольку переход права собственности на автомобиль так и не был совершен.

Далее еще год шло разбирательство по второй взятке. По версии следственного управления ФСБ, Смычковский передал Максименко еще и 1 млн долларов за досрочное освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Вестминстерский суд потребовал предоставить заявление и показания взяткодателя, которых в уголовном деле не было, так как на посреднике Смычковском вся «цепочка» обрывается. Судья также запросила видеоподтверждение передачи валюты и номера купюр, которые были заранее помечены спецслужбой, но предоставить эту информацию Генпрокуратура не смогла, так как деньги в уголовном деле также не фигурируют.

Кроме того, судья пояснила, что игнорирование следствием показаний обвиняемого, данных адвокату, является грубым нарушением его права на защиту.

Еще одним препятствием стало сомнение представителя Вестминстерского суда в том, что в России будут соблюдены права обвиняемого. В ответ на это Генпрокуратура заявила, что Дмитрию Смычковскому дополнительных обвинений в процессе расследования предъявлено не будет, также его не станут подвергать пыткам и применять к нему жестокие наказания, а находиться под следствием обвиняемый будет в СИЗО, где условия содержания соответствуют европейским.

Для подтверждения ведомство даже прислало в суд фотографии московского изолятора и некоей колонии во Владимирской области, куда будет направлен Смычковский. Однако адвокаты Смычковского и российские правозащитники, заявили, что по российским законам никто не гарантирует осужденному Владимирскую область, а на фотографиях СИЗО они узнали рекламные картинки, сделанные в женском изоляторе №6 в Печатниках.

Напомним, в 2017 году ФСБ объявила Смычковского в международный розыск.

А летом 2018 года был арестован экс-глава ГСУ СК Москвы генерал Дрыманов, который подозревается в получении взятки, которая передана криминалитетом офицерам СК через посредника – предпринимателя Дмитрия Смычковского.