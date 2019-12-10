Нефть подешевела на опасениях за мировой спрос

Стоимость нефти в ходе торгов во вторник утром продолжает снижаться на опасениях за мировую экономику и спрос на сырье.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,17% – до 64,14 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,22%, составив 58,90 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Снижению цен на нефть способствует слабая статистика из Китая. Неожиданное снижение экспорта страны в ноябре было воспринято инвесторами как признак негативного влияния на ее экономику торгового конфликта с США. Это вызвало опасения за перспективы глобальной экономики в целом и спроса на нефть в частности, с учетом того, что Китай является второй по величине мировой экономикой и одним из крупнейших потребителей сырья.